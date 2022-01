Berliner Stadtderby im Pokal in der ARD

Mannheim. Das Achtelfinale des DFB-Pokals steht am Dienstag und Mittwoch an – drei Begegnungen werden live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Am Dienstag (18.30 Uhr) berichtet Sport1 vom Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und Zweitligist Hamburger SV. Ab 20.45 Uhr zeigt die ARD das Gastspiel des Titelverteidigers Borussia Dortmund beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli. 24 Stunden später überträgt das Erste das Berliner Stadtderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union aus dem Olympiastadion. Alle acht Partien sind außerdem beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Karlsruher SC tritt am Dienstag (18.45 Uhr) bei Drittligist TSV 1860 München an, später am Abend (20.45 Uhr) muss Mainz bei Ligarivale Bochum ran. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Mittwoch (20.45 Uhr) im Baden-Württemberg-Duell auf den SC Freiburg. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1