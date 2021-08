Bericht: Flick bestreitet erste Länderspiele ohne Hummels

Frankfurt/Main (dpa) - Der neue Bundestrainer Hansi Flick wird seine ersten Länderspiele mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ohne Routinier Mats Hummels bestreiten.

Das berichtete der «Kicker» einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des ersten Aufgebotes durch Flick am Freitag. Der Abwehrchef von Borussia Dortmund konnte wegen hartnäckiger Patellasehnenproblemen, die den 32-Jährigen auch schon während der Europameisterschaft permanent beeinträchtigt hatten, keine richtige Vorbereitung auf die neue Saison absolvieren. Ein Verzicht auf Hummels erscheint insofern logisch.

Hummels ist beim BVB erst seit kurzem wieder voll im Trainingsbetrieb und soll nach «Kicker»-Informationen «sein Aufbauprogramm in Dortmund fortsetzen und erst im Oktober wieder zum DFB-Team stoßen».

Neuaufbau der Nationalelf

Flick will beim Neuaufbau der Nationalelf Richtung WM 2022 in Katar auch weiterhin auf die Erfahrung von ehemaligen Weltmeistern wie Hummels und und Bayern-Profi Thomas Müller (31) setzen. «Die besten Spieler werden eingeladen. Wenn sie Topleistungen abrufen, wovon ich ausgehe, dass sie das noch können, sind sie ein Teil dieser Mannschaft», sagte Flick zuletzt zu den älteren Akteuren wie Hummels. Diesen hatte Flicks Vorgänger Joachim Löw ebenso wie Angreifer Müller zur EM nach über zwei Jahren in die Nationalmannschaft zurückgeholt.

Erwartet wird auch eine Rückkehr von Hummels' Dortmunder Vereinskollegen Marco Reus (32) in die Nationalelf. Flick rühmte den BVB-Kapitän zuletzt bei seiner Vorstellung als Bundestrainer als einen der besten Spieler in der vordersten Angriffslinie.

DFB-Team ab Sonntag in Stuttgart

Flick wollte den Kader für die drei WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen (2. September), Tabellenführer Armenien in Stuttgart (5.9.) und Island in Reykjavik (8.9.) zunächst schon am Donnerstag bekanntgeben. Die Verschiebung auf Freitag begründete der Deutsche Fußball-Bund mit organisatorischen Gründen.

Flick versammelt den Kader bereits am Sonntagabend in Stuttgart. Das erste Training als Bundestrainer wird er am Montagnachmittag leiten.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-972341/3