Bergmann will sich bald entscheiden

Mannheim. Es ist kein Geheimnis, dass die Adler Mannheim liebend gerne Lean Bergmann in die Quadratestadt lotsen würden. Vertraglich ist der Nationalspieler aber noch ein Jahr an die San Jose Sharks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gebunden. „Der Ball liegt zu 100 Prozent im Feld der Sharks. Wir müssen schauen, ob sie Lean abgeben oder ausleihen werden“, erklärte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara gegenüber dieser Redaktion, ehe er sich am Freitag in einen zweiwöchigen Heimaturlaub nach Schweden verabschiedete.

Es sieht so aus, als hätten die Adler bald Klarheit – Ausgang offen. „Ich denke, in ein bis zwei Wochen wird sich meine Zukunft entscheiden“, sagte Bergmann dem Fachblatt „Eishockey News“. In der vergangenen Saison hatte der 22-Jährige lediglich eine Partie in der NHL absolviert, größtenteils wurde er in der unterklassigen American Hockey League eingesetzt. cr