Belgiens getrübter Traumstart

St. Petersburg. Matchwinner Romelu Lukaku grüßte erst seinen kollabierten Clubkollegen, nach Abpfiff sank er dann mit erhobenen Armen auf die Knie. An einem denkwürdigen Fußball-Tag hat Belgien seine Mitfavoritenrolle bei der EM untermauert und die russische Party am Nationalfeiertag gestoppt. Wenige Stunden nach dem Kollaps von Dänemarks Christian Eriksen bezwangen die Belgier am Samstag den Co-Gastgeber vor 26 264 Zuschauern in St. Petersburg mit 3:0 (2:0).

„Ich habe vor dem Spiel viele Tränen für Christian Eriksen vergossen. Es war schwer für mich, mich zu konzentrieren“, sagte Belgiens Doppeltorschütze Lukaku (10./88. Minute). „Ich werde ihm auf jeden Fall eine Nachricht schicken. Ich hoffe, es geht ihm gut, für seine zwei Kinder, die ihn brauchen.“ Lukaku und Dortmunds Thomas Meunier (34.) bescherten den Roten Teufeln den gewünschten Traumstart. dpa