Belgien hofft auf Hazard-Einsatz

Tubize. Der Dortmunder Thorgan Hazard rechnet erst mit einer späten Entscheidung über einen Einsatz von Belgiens Schlüsselspieler Eden Hazard im EM-Viertelfinale am Freitag (21 Uhr) gegen Italien. „Es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Wir brauchen Eden in Topform“, sagte Thorgan über seinen Bruder am Dienstag im Teamquartier im heimischen Tubize. Eine Entscheidung könne auch erst am Spieltag in München fallen.

Eden Hazard, Offensivspieler von Real Madrid, hatte wegen einer Muskelverletzung beim 1:0 gegen den gescheiterten Titelverteidiger Portugal am Sonntag vorzeitig vom Platz gemusst. Thorgan Hazard bezeichnete seinen Siegtreffer gegen Portugal als das „beste Tor“ seiner Karriere. In Italien wartet nun ein starker Kontrahent, der seit 31 Partien nicht mehr verloren hat. „Das ist eine schöne Herausforderung für uns zu gewinnen“, meinte Hazard. dpa