Beleidigungen gegen Shiffrin

Peking. Kinder können es in Perfektion. Mikaela Shiffrin (Bild) kann es jetzt auch: Probleme einfach weglächeln. Nach dem olympischen Debakel weinte die 26-Jährige nicht mehr, sie lachte nur noch. 18. in der Abfahrt, Neunte im Super-G, Ausfälle im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination: „Ich bin wirklich enttäuscht und frustriert“, sagte der US-Skistar nach dem letzten Einzelstart am Donnerstag, alles fühle sich „wie ein Witz“ an.

Ein schlechter Scherz: Die Freundin des norwegischen Alpin-Stars Aleksander Aamodt Kilde (29), der in der Kombination Silber gewann, wurde in den sozialen Medien nach den Ausfällen massiv beleidigt, wie Shiffrin mitteilte.

Am Schlusstag der Winterspiele von Peking kam Platz vier im Teamevent hinzu. „Ich wollte alle unterstützen, aber ich fühle mich, als ob ich es für sie verloren hätte“, sagte Shiffrin nach dem 1:3 im Halbfinale gegen Deutschland. „So ist das Leben.“ app (Bild: dpa)

