Bayerns „Bambi“ auf dem Sprung

München. Beim Ballzauber von Jamal Musiala glaubt auch Julian Nagelsmann bisweilen an eine besondere Magie. „Was er am Ball macht: Da ist irgendwie ein Magnet eingebaut. Der Ball flippert immer wieder zu ihm zurück“, äußerte der Trainer des FC Bayern staunend nach dem lockeren Pokalsieg der Münchner beim Fünftligisten Bremer SV.

Jamal Musiala sorgt immer häufiger für Furore. © dpa

Beim 12:0 verzückte das Bayern-Juwel die Zuschauer mit seinen schlangenhaften Bewegungen im Dribbling und dem traumwandlerischen Umgang mit dem Ball. Der Höhepunkt war ein perfekter Schuss in den Torwinkel zum 7:0. „In solchen Spielen muss man Sachen probieren, auch solche Schüsse“, erzählte der Nationalspieler, der auch für den Neubeginn der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick in der kommenden Woche gesetzt ist.

In Konkurrenz zu Sané

Einen so guten 18-Jährigen hat Nagelsmann selten gesehen – und noch nie in einer von ihm trainierten Mannschaft. „Jamal ist unglaublich gut mit dem Ball“, sagte der 34-Jährige: „Da steckt noch viel drin.“

Musiala drängt sich auf, auch für das Bundesliga-Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den punktlosen Tabellenletzten Hertha BSC. Fußball macht dem Youngster einfach „ganz viel Spaß“. Er will auf dem Platz „einfach kombinieren, einfach confidence“, also Selbstvertrauen, „aufbauen für die Season“, wie der halbe Engländer in Bremen erzählte. Dezent meldete der in Interviews noch scheue Musiala Ansprüche auf mehr Startelfeinsätze in der Zukunft an: „Ich will jedes Spiel hundert Prozent geben und meine Position behalten.“

Die Situation ist gerade spannend in München. Musiala konkurriert beim Rekordmeister – und vielleicht auch bald in der Nationalelf – unter anderen mit Leroy Sané. Der im Pokalspiel teilweise geschonte Serge Gnabry ist gegen die Berliner gesetzt. Nagelsmann steht für die zweite Flügelposition also vor der Entscheidung: Sané oder Musiala? dpa