Bayern-Held Coman freut sich schon auf PSG

München. Bei Paris Saint-Germain fürchten sie in ihrer großen Sehnsucht nach dem Champions-League-Pokal vor dem Duell mit dem FC Bayern mal wieder den Fluch, dass ehemalige PSG-Spieler in der Königsklasse besonders gerne gegen sie Tore erzielen.

Beim Blick auf die Münchner Angreifer Kingsley Coman (26) und Eric Maxim Choupo-Moting (33) ist diese Furcht vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) historisch belegt.

Coman in Top-Form

Insbesondere «King» Coman ist pünktlich zum Wiedersehen im Pariser Prinzenpark nach drei Treffern in den vergangenen zwei Bundesligaspielen in guter Form und bester Torlaune. «Ich werde mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen», sagte Coman. Der französische Nationalspieler wurde 2020 mit seinem Kopfballtor zum 1:0 der Bayern im Königsklassen-Finale von Lissabon schon einmal zum PSG-Schreck. Es war der größte Moment seiner bisherigen Karriere. Von 2005 bis 2014 wurde er als Fußballer bei PSG groß. Coman debütierte als 16-Jähriger in Frankreichs erster Liga.

«Es wird ein super Spiel sein», sagt er am Samstag nach dem 3:0 in der Bundesliga gegen den VfL Bochum mit Blick auf die Kraftprobe im Prinzenpark. Trainer Julian Nagelsmann setzt voll auf «King», an dem Real Madrid interessiert sein soll. Jüngst kam diese Meldung auf. «King ist ein extrem wichtiger Spieler für mich, für den Club», reagierte Nagelsmann und betonte zu Comans Zukunft: «Es macht aus Trainersicht wenig Sinn, ihn zu verkaufen.» Comans Vertrag läuft noch bis 2027.

Choupo-Moting heiß auf PSG

Choupo-Moting trug von 2018 bis 2020 das PSG-Trikot, ehe er zum FC Bayern weiterzog. Beim Viertelfinal-Aus der Münchner Titelverteidiger 2021 gegen seinen Ex-Club erzielte der Mittelstürmer als Ersatz für den damals verletzten Torjäger Robert Lewandowski in Hin- und Rückspiel jeweils ein Tor gegen Paris. «Ich hätte nichts dagegen, wenn Choupo trifft», sagte Nagelsmann nun.

«Generell hat Choupo eine sehr gute Entwicklung genommen. Dass er gesund ist, hilft ihm. Er ist ein wichtiger Spieler für uns als Anspielpunkt vorne, der mit dem Rücken zum Tor sehr gut ist, der eine Körperlichkeit reinbringt, aber gepaart mit einer herausragenden fußballerischen Fähigkeit und der Fähigkeit, im Sechzehner Tore zu erzielen», sagte Nagelsmann zum 33 Jahre alten Angreifer. «In der Flankenverwertung ist er sehr stark. Er verändert unser Spiel, denn klassische Strafraumspieler haben wir wenig. Choupo ist da ein ganz wichtiger Faktor.»

Sicher ist: Die Defensive von Paris wird auf die beiden Ex-PSG-Profis besonders achten.