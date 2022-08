Baumgarts Selbstkritik

Köln. Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten 1. FC Köln hat einen Tag nach der 1:2-Niederlage im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen den Fehérvár FC seine Selbstkritik erläutert. „Für mich ist das auch ein Lernprozess“, sagte der 50-Jährige: „Nicht nur die Spieler gehen einen Weg, den gehe ich auch.“

Nach der Roten Karte gegen Jeff Chabot (20.) beim Stand von 1:0 hätten sein Trainerteam und er selbst es nicht geschafft, so gut umzustellen, „wie wir es vielleicht beim nächsten Mal hinkriegen werden. Die Lösung war nicht sofort ersichtlich. Ich hoffe, dass wir künftig schneller eine Lösung für eine Rote Karte haben. Noch besser wäre, wenn wir gar keine kriegen.“ Am kommenden Donnerstag steht das Rückspiel in Ungarn an. dpa