Barça-Sieg: Gelb-Rot für Lewandowski, Rot für Piqué

Pamplona. Die Katalanen feierten in Unterzahl ein 2:1 (0:1) bei CA Osasuna dank der Tore von Pedri (48.) kurz nach dem Seitenwechsel und Raphina in der 85. Minute - er war erst sieben Minuten vorher eingewechselt worden. Die Gastgeber waren ihrerseits in der sechsten Minute durch David Garcia in Führung gegangen.

Kurz danach sah Robert Lewandowski die Gelbe Karte wegen eines Trikot-Zupfers, nach einer guten halben Stunden musste der ehemalige Profi des FC Bayern vom Platz. Der Weltfußballer sprang in einen gegnerischen Spieler und traf diesen wohl mit dem Ellenbogen - Gelb-Rot für Lewandowski.

In der Pause legte sich dann Auswechselspieler Gerard Piqué bei seiner letzten Partie für den FC Barcelona wegen des Gegentores mit dem Schiedsrichter an - offensichtlich mit der falschen Wortwahl: Der 35-Jährige bekam die Rote Karte.

In der Tabelle der Primera Divison führen die Katalanen mit Torhüter Marc-Andre ter Stegen nun mit 37 Punkten und damit fünf Zählern mehr vor dem Erzrivalen Real Madrid, der am Donnerstag den FC Cadiz empfängt.