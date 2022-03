Bald fünf Wechsel in England erlaubt

London. In der englischen Premier League sind ab der kommenden Saison fünf statt wie bisher drei Auswechslungen pro Spiel erlaubt. Das gaben die Verantwortlichen von Englands Fußball-Spitzenklasse am bekannt. Zuvor hatten sich die Premier-League-Clubs in einer gemeinsamen Sitzung darauf geeinigt, dass ab der Spielzeit 2022/23 jede Mannschaft dreimal während des laufenden Spiels und zusätzlich zweimal in der Halbzeitpause wechseln darf.

Wegen der Corona-Pandemie waren vorübergehend schon während der Saison 2019/20 fünf Wechsel möglich, allerdings stimmten die Vereine später gegen eine Verlängerung der Maßnahme über die Saison hinaus, obwohl die fünf Wechselmöglichkeiten in den anderen europäischen Topligen, darunter die Bundesliga, beibehalten wurden.

Unter anderem Liverpool-Coach Jürgen Klopp, Chelsea-Trainer Thomas Tuchel und Interimscoach Ralf Rangnick von Manchester United hatten dafür plädiert, die Wechselmöglichkeiten mit Blick auf den eng getakteten Spielplan dauerhaft zu erhöhen. dpa

