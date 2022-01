Australian Open: Kanadische Tennisprofis trumpfen auf

Melbourne (dpa) - Die kanadischen Tennis-Youngster sorgen in Melbourne weiter für Furore. Einen Tag nach der unerwartet klaren Niederlage von Alexander Zverev gegen Denis Shapovalov zog der 21 Jahre alte Felix Auger-Aliassime ins Viertelfinale der Australian Open ein.

Der Weltranglisten-Neunte setzte sich gegen den frühere Australian-Open-Finalisten Marin Cilic aus Kroatien 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4) durch. Erstmals sind damit zwei kanadische Tennis-Herren bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten Acht. Auger-Aliassime und Shapovalov hatten zum Saisonbeginn mit dem kanadischen Team den ATP Cup gewonnen und ihre gute Form bewiesen.

Jetzt gegen Medwedew

Im Viertelfinale der Australian Open fordert Auger-Aliassime nun den russischen Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew heraus. Den US-Open-Champion trennen nach seinem 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 gegen den Amerikaner Maxime Cressy noch drei Siege vom zweiten Grand-Slam-Triumph. In einem Spiel der ausgelassenen Chancen musste Titelaspirant Medwedew dreieinhalb Stunden lang für seinen Erfolg kämpfen. Nur drei seiner zwölf Breakchancen konnte Medwedew gegen den Aufschlagspezialisten nutzen. Konkurrent Zverev hatte am Sonntag seine Titel-Hoffnungen aufgeben müssen. Statt des Hamburgers hat nun Shapovalov am Dienstag gegen den spanischen Topstar Rafael Nadal die Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Hitze macht Halep zu schaffen

Bei den Damen kamen Alizé Cornet nach ihrem bestandenen Hitzetest gegen die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Simona Halep die Freudentränen. Nach ihrem 6:4, 3:6, 6:4 fiel die ungesetzte Französin überwältigt auf die Knie, die 2018-Finalistin Halep stützte sich währenddessen mit beiden Händen am Netz ab.

Das Thermometer zeigte selbst am späten Nachmittag (Ortszeit) noch 33 Grad, als Cornet nach gut zweieinhalb Stunden ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hatte: Bei ihrem 63. Grand-Slam-Turnier - und bei den Australian Open als erste französische Tennisspielerin seit 2009.

Halep waren die Strapazen bei der Hitze anzusehen. Immer wieder stützte sich die 30 Jahre alte Rumänin zwischen den Ballwechseln auf ihrem Schläger ab oder lief zu manchen Bällen nicht mehr richtig hin. In den Pausen versuchten beide Spielerinnen, sich mit Eisbeuteln oder Handtüchern Abkühlung zu verschaffen. «Ich habe mich krank gefühlt, mir war ein bisschen schwindelig», sagte Halep: «Es ist schwer, in der Hitze zu spielen, und ich war dafür heute nicht bereit.»

In ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinale trifft Cornet nun auf die an Position 27 gesetzte Danielle Collins. Als dritte US-Amerikanerin nach Jessica Pegula und Madison Keys steht die Weltranglisten-30. Collins bei den Australian Open unter den Top Acht.

