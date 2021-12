Aus Liebe zum Detail

Ein ganzes Buch über ein einziges Fußballspiel – ist das sinnvoll und nötig? Ja, wenn man es so macht wie der Kölner Sportjournalist Stephan Klemm. Und wenn es um ein so vielfältig außergewöhnliches Spiel geht wie das Halbfinale der WM 1982 in Sevilla zwischen Deutschland und Frankreich.

© Getty Images/iStockphoto

Toni Schumachers Foul an Patrick Battiston, die Klasse der Franzosen, das Comeback der Deutschen, 3:3 nach Verlängerung, das erste Elfmeterschießen der WM-Geschichte – „Die Nacht von Sevilla“ liefert Stoff weit über den Fußball hinaus.

Günter Klemm Die Nacht von Sevilla Eriks Buchregal 24,90 Euro Günter Klemm Die Nacht von Sevilla Eriks Buchregal 24,90 Euro

Klemm ist studierter Historiker; das erklärt den Fleiß und die Akribie, mit der er alle Quellen ausschöpft und neue erschlossen hat. Weil er unbekannte Details und neue Sichtweisen mit sprachlicher Klasse präsentiert, ist das Lesevergnügen groß. Sein besonderes Verdienst ist, wie einfühlsam er die Sicht der Franzosen beschreibt und den schwarzen Tag als Startpunkt einer glanzvollen Epoche der „Equipe tricolore“ markiert.

Zum Jubiläum am 8. Juli 2022 kommt das Buch zu früh, aber diesen Startvorteil hat der kleine, feine Verlag „Eriks Buchregal“ verdient. Der Sporthistoriker und Journalist Erik Eggers bringt liebevoll Sportbücher zu Themen abseits des Mainstreams heraus. Der Bogen reicht von der Ärmelkanal-Schwimmerin „Trudy“ Ederle über den Mythos der deutschen Handball-Weltmeister von 1978 bis zur Lebensgeschichte des „Wunder-von-Bern“-Reporters Herbert Zimmermann.

