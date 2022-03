Aus im Viertelfinale: Medwedew unterliegt Hurkacz

Miami. Der 25 Jahre alte Pole setzte sich im Viertelfinale gegen den ein Jahr älteren Russen mit 7:6 (9:7), 6:3 durch. In der Vorschlussrunde trifft Hurkacz nun auf den erst 18 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz oder den Serben Miomir Kecmanovic.

Erst vor wenigen Wochen hatte Medwedew Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Durch das frühe Aus zuletzt beim Turnier in Indian Wells verlor der Russe die Top-Position aber sofort wieder - und verpasste nun auch die Chance zur Rückkehr. Der Serbe Djokovic konnte aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht bei den beiden großen Hartplatzturnieren in den USA starten.

Alexander Zverev hatte zuvor in Miami die nächste Enttäuschung in dieser Saison hinnehmen müssen. Der 24 Jahre alte Hamburger verlor 3:6, 6:1, 3:6 gegen den Norweger Casper Ruud. Im Halbfinale hätte ein Duell mit dem Überraschungsmann Francisco Cerundolo aus Argentinien gewartet, der nun auf Ruud trifft.

