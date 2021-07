Aus für Lisa Nippgen

Tokio. Die deutschen Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (MTG Mannheim/Bild) können nicht in Tokio an den Start gehen. Beide zogen sich im Trainingslager im japanischen Miyasaki Muskelverletzungen zu, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

„Ich habe mir am Samstag wohl einen Muskelbündelriss zugezogen und es ist vielleicht auch eine Sehne am Muskel gerissen“, erklärte Nippgen tief enttäuscht ihr Aus. Mayer und Nippgen werden am Dienstag die Rückreise in die Heimat antreten.

© Alex Grüber/TeamTokio

Dafür darf nun Gina Lückenkemper (Berlin), die als Ersatz mit nach Japan gereist war, auf einen Einsatz hoffen. „Sie kommt für die Sprint-Staffel infrage. Ob Gina auch über 100 Meter im Einzel starten wird, müssen wir noch entscheiden, da sie wegen einer Verletzung nicht 100 Prozent fit war“, sagte die Cheftrainerin Annett Stein. Die 24-jährige EM-Zweite von 2016 hatte die Qualifikationsnorm für die Tokio-Spiele wegen einer Muskelblessur nicht geschafft. dpa/red (Bild: Team Tokio)