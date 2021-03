Monte Carlo. Russlands Leichtathleten können unter neutraler Flagge an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Das Prüfverfahren für eine individuelle Starterlaubnis wurde wieder aufgenommen, teilte World Athletics am Donnerstag mit. Nach der Suspendierung des nationalen Verbandes Rusaf 2015 wegen staatlich geförderten Dopings in Russland war mit dieser Prüfung einzelnen, sauberen Athleten die Startmöglichkeit eröffnet worden.

Wie bisher wird es weiter eine Obergrenze von zehn Startern für die Olympischen Spiele in Tokio geben. Für die Sommerspiele wird jedoch das Zulassungssystem des Internationalen Olympischen Komitees gelten. Danach treten russische Athleten in Tokio für „ROC“, das Russische Olympische Komitee, an. Russland ist wegen gefälschter Dopingdaten für zwei Jahre von den Spielen ausgeschlossen. dpa