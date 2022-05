Auf dem Trainingsplatz von Eintracht Frankfurt kommt oft der Moment, in dem bei Oliver Glasner, dem Cheftrainer, wieder der Spieler durchkommt. Dann etwa, wenn Glasner den Ball von der Strafraumkante aus mit einem krachenden Schuss an den Innenpfosten jagt. Einige seiner Profis lachen, der Coach greift sich an den Kopf. Es herrscht prächtiges Wetter – und gute Laune.

Die Protagonisten

...