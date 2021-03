Frankfurt. Klaus Wolfermann ist sich sicher, wer sein nächster deutscher Nachfolger als Speerwurf-Olympiasieger wird. „Mein Tipp: Johannes Vetter gewinnt Gold, und auch der dritte Platz geht an einen Deutschen“, prophezeit der Leichtathletik-Held der Münchner Sommerspiele von 1972, der am Mittwoch seinen 75. Geburtstag feiert. Der deutsche Rekordler Vetter war im September 2020 mit 97,76 Meter der bisher zweitweiteste Wurf mit dem aktuellen Speer-Modell gelungen. „Er wird dieses Potenzial nicht einfach wegwerfen und in der Spur bleiben“, sagt Wolfermann mit Blick auf die Tokio-Spiele. Thomas Röhler, Olympiasieger von 2016, erwartet er nicht ganz vorn.

Der goldene Wurf am 3. September 1972 war für Wolfermann der größte „Moment meines Lebens. Ohne Zweifel, ja“, sagt er. „Wenn die Sprache auf München kommt, werden immer drei Namen genannt: Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth und meiner. Darauf bin ich stolz.“

Ewiges Duell mit Lusis

Der legendäre Speerwurf-Zweikampf mit seinem lettischen Rivalen Janis Lusis ist Wolfermann auch nach fast 49 Jahren noch in „allen Nuancen“ präsent – von der Qualifikation am Vortag bis zum entscheidenden fünften Wurf, bei dem er alles riskierte. Er verlängerte den Anlauf, erhöhte dadurch das Tempo und warf 90,48 Meter weit.

Damit übertrumpfte er sensationell den Favoriten Lusis, der vier Jahre zuvor Olympiasieger geworden war und zwei Monate vor den München-Spielen den Weltrekord auf 93,80 Meter verbessert hatte. Selbst Wolfermann konnte damals sein Wurf-Glück nicht fassen dpa

