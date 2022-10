Auf dem Weg zurück zum angestammten Platz

Sinsheim. Herzliche Umarmungen und freundliche Winker ins Publikum: Julian Nagelsmann war zurück bei dem Verein, in dem er zu einem der besten deutschen Trainer reifte. Ganz störungsfrei verlief die Rückkehr des Bayern-Coachs zur TSG Hoffenheim allerdings nicht. „Dass immer noch ein paar Fans pfeifen, ist nicht so schön. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das muss jeder selbst wissen“, sagte Nagelsmann am Samstagabend nach dem souveränen 2:0-Sieg der Münchner in Sinsheim.

Offenbar verübeln immer noch einige TSG-Anhänger Nagelsmann seinen Wechsel zu RB Leipzig im Jahr 2019, von wo aus er nach zwei Spielzeiten zum Rekordmeister wechselte. Der mittlerweile 35-Jährige rückte aber schnell das Positive in den Vordergrund. Mit dem Verein aus dem Kraichgau verbindet Nagelsmann weiter viele gute Erinnerungen. „Ich habe hier neun sehr schöne Jahre verbracht und meine ersten Schritte im Profifußball als Trainer gemacht. Ich hatte tolle Mitarbeiter, die mir viel Vertrauen geschenkt haben. Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit“, sagte Nagelsmann noch vor dem Anpfiff. Es sei deshalb für ihn „kein ganz normales Spiel“.

Es folgte aber ein ganz normaler Bayern-Sieg. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die ersten 35 Minuten waren Weltklasse von uns. Wirklich extrem guter Fußball, sehr viele Torraumszenen, sehr gute Spieleröffnungen bei hohem Druck“, sagte Nagelsmann. Diese in der Tat mehr als überzeugende Bayern-Phase genügte, um Hoffenheim mit Toren von Jamal Musiala (18.) und Eric Maxim Choupo-Moting (38.) den Glauben an eine mögliche Überraschung zu rauben.

Choupo-Moting trifft zuverlässig

Dass Mittelstürmer Choupo-Moting mit seinem dritten Tor im dritten Pflichtspiel in Folge die schwelende Diskussion um einen bisher nicht verpflichteten Lewandowski-Nachfolger vorerst befriedet hat, freute auch Nagelsmann. Der 33-Jährige sei ein „vollwertiger Topstürmer, der trifft, der arbeitet, der gut die Bälle fest macht vorne“, meinte der Bayern-Coach.

Choupo-Moting selbst, der das 2:0 mit einem Pass auf Serge Gnabry selbst eingeleitet hatte, ging kommentarlos durch die Katakomben der Sinsheimer Arena. Gesprochen hatte er vorher nur beim Fernsehen. „Das ist meine Aufgabe gewesen: Die Bälle festzumachen und dann auch Angriffe einzuleiten und nicht immer nur abzuschließen“, erklärte Choupo-Moting am „Sky“-Mikrofon – und fügte grinsend hinzu: „In dem Fall habe ich das, denke ich, gut gemacht.“

Alles spricht dafür, dass der einzige gelernte Mittelstürmer im Münchner Kader auch am Mittwoch (21 Uhr) in der Startelf steht, wenn es beim FC Barcelona zum zweiten Wiedersehen mit Robert Lewandowski kommt. Mit der brisanten Fußnote, dass die Bayern die Katalanen final aus der Champions League kicken können.

Bei den Bayern ist jegliche Krisenstimmung, die noch vor einem Monat den Oktoberfest-Besuch trübte, verflogen. Dominant, abgeklärt, spielstark – so präsentiert sich der Bundesliga-Tabellenzweite seit Wochen. „Wir haben nicht so viel verändert. Vielleicht ein bisschen mehr Analyse – und dann einfach gewonnen. Bei Bayern musst du einfach immer gewinnen, dann ist alles super“, sagte Nagelsmann nach dem Sieg in Sinsheim.

Referierte er vor gut einem Monat nach dem bitteren 0:1 in Augsburg noch genervt und mit düsterer Miene, scherzte er diesmal und genoss mit einem Grinsen ein erfrischendes Glas Saft auf dem Pressepodium. „Ich habe schon oft gesagt: Die Spieler sind sehr wissbegierig und wollen sich verbessern“, sagte Nagelsmann. Machen die Bayern so weiter wie aktuell, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Serienmeister wieder den angestammten ersten Tabellenplatz erobert.