Argentiniens Weltmeister in der Heimat empfangen

Buenos Aires. In Buenos Aires haben nach Angaben der Polizei rund fünf Millionen Fans die Fußball-Weltmeister um Superstar Lionel Messi gefeiert. In einem offenen Bus fuhr die Nationalmannschaft vom Gelände des Fußballverbandes AFA vor den Toren von Buenos Aires in Richtung Hauptstadt. Angesichts der riesigen Menschenmenge kam der Bus allerdings nur langsam voran.

Nach rund drei Stunden hatte er immer noch nicht das Stadtzentrum erreicht. Entsprechend wurde auch die Route geändert: Der Bus fuhr doch nicht zum Obelisken im Stadtzentrum, wo am Sonntagabend bereits zahlreiche Fans den WM-Sieg gefeiert hatten. Schon in der Nacht auf Dienstag bereiteten Tausende Menschen dem Team nach seiner Ankunft am Flughafen einen großen Empfang. dpa (Bild: dpa)