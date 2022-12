Argentinien weht wie ein Wüstensturm über Polen hinweg

Doha. Als Alexis Mac Allister und Julian Alvarez die krasse Überlegenheit des zweifachen Weltmeisters gegen Polen (2:0) krönten, wackelte der Boden in den provisorischen Bauten des aus Container bestehenden Stadions 974. Robert Lewandowski und seine Elf waren von Lionel Messi und seinem Ensemble schlicht überrannt worden. Der Luxus des verschossenen Elfmeters durch Messi – nach fragwürdiger VAR-Intervention übrigens – lächelten alle weg. Erst recht der 35-Jährige. Dieser Sieg solle doch „Selbstvertrauen für die Zukunft“ geben, sagte der Superstar. „Wir haben wieder angefangen, das zu tun, was wir so lange getan haben, was wir aber seit Beginn der WM aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen konnten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Pleite gegen Saudi-Arabien ist Vergangenheit, am Sonntag (16 Uhr) wartet das Achtelfinale gegen Australien. Messi, der mit seinen 22 WM-Einsätzen nun auch Diego Maradona überholt hat, wäre ein schlechter Kapitän, wenn er die „Albiceleste“ nicht vor dem Underdog aus Down Under warnen würde. „Wir haben erst kürzlich auf unsere Kosten gesehen, dass jeder Gegner ein gutes Spiel gegen dich machen und dich besiegen kann.“ Aber was bitte sollen die Australier gegen diese Wucht der Argentinier ausrichten?

Voller Tatendrang

Mit dem Profi von Paris St. Germain können die Südamerikaner wie ein Wüstensturm über Gegner hinwegfegen. Messis Tatendrang inspiriert dabei das ganze Team: Schon zum Aufwärmen läuft er mit Verve als einer der Ersten ein - früher ist er als letzter auf die Wiese geschlurft. Die völlig veränderte (Körper-)Haltung wird durch Zahlen belegt. Messi gewann den direkten Vergleich gegen Lewandowski haushoch, auch wenn die beiden Torgiganten leer ausgingen. 7:0 Torschüsse, 5:1 Torschussvorlagen, 97:36 Ballkontakte, 70:18 Pässe. Und während Messi jeden zweiten Zweikampf gewann, verlor Lewandowski zwei von dreien.