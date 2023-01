ARD/ZDF und Eurosport sichern sich TV-Rechte für Olympia

Berlin. ARD und ZDF können die vier Olympischen Spiele von 2026 bis 2032 im deutschen Fernsehen übertragen.

Dank eines Vertrages der European Broadcasting Union (EBU) mit dem Internationalen Olympische Komitee (IOC) erhalten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender umfangreiche Übertragungsrechte, wie beide Seiten mitteilten. Zu dem TV-Paket gehören laut IOC die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane sowie die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo und die noch nicht vergebenen von 2030.

In Deutschland werden zudem Olympia-Bilder beim Free-TV-Sender Europort zu sehen sein. Das Mutterunternehmen Warner Bros. Discovery sicherte sich ebenfalls umfangreiche Rechte und sendet in anderen europäischen Ländern auch auf Pay-TV-Kanälen. IOC-Präsident Thomas Bach sagte zu den Verträgen mit EBU und Warner Bros. Discovery: «Wir freuen uns, eine langfristige Partnerschaft mit zwei der führenden Medienunternehmen der Welt geschlossen zu haben.»