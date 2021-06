ARD zeigt deutsches Achtelfinalspiel

Mainz/Köln. Die ARD überträgt am Dienstag (18 Uhr) das EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Reporter ist nach Senderangaben vom Donnerstag Florian Naß. Das Erste sendet weitere vier Spiele der ersten K.o.-Runde, das ZDF drei.

Die Aufteilung erfolgte nach dem 2:2 der DFB-Auswahl gegen Ungarn. Im Ersten laufen am Samstag Wales gegen Dänemark (18 Uhr) sowie am Sonntag Niederlande gegen Tschechien (18 Uhr) und Belgien gegen Portugal (21 Uhr). Nach dem Deutschland-Spiel zeigt die ARD am Dienstagabend Schweden – Ukraine (21 Uhr). Das ZDF überträgt das zweite Samstagsspiel zwischen Italien und Österreich (21 Uhr) sowie am Montag die Partien Kroatien gegen Spanien (18 Uhr) und Frankreich – Schweiz (21 Uhr). dpa