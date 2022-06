Osnabrück. Als Wirbelwind und Senkrechtstarter war Ansgar Knauff eines der Gesichter des Höhenflugs von Eintracht Frankfurt, der im Europa-League-Triumph gipfelte. Mit der deutschen U21 kann der 20-jährige Flügelspieler, der noch bis 2023 von Borussia Dortmund an die Eintracht verliehen ist, am Freitag in Osnabrück gegen Ungarn auch noch die EM-Qualifikation perfekt machen.

Für Ansgar Knauff hat die junge Karriere bereits einen Höhepunkt bereitgehalten. Mit Eintracht Frankfurt gewann der 20-Jährige die Europa-League. © Arne Dedert/dpa

Herr Knauff, Sie sind im Januar per Leihe nach Frankfurt gewechselt, haben mit der Eintracht den Europapokal gewonnen und sind zum besten Nachwuchsspieler der Europa League gekürt worden. Wie sortieren Sie die vergangene Rückserie für sich ein?

Ansgar Knauff: Das war unglaublich. Ich habe seit dem Wechsel extrem viel erlebt. Es hat mich aber nicht groß verändert. Ich bin immer noch jung und immer noch am Anfang meiner Karriere. Der Weg soll ja auch weitergehen. Deswegen werde ich alles daran setzen, mich weiter so gut zu entwickeln, Erfolge zu erreichen und sie feiern zu können. Das ist das Schönste.

Was war der größte Lernfortschritt für Sie?

Knauff: Es ist ein laufender Prozess. Man muss sein Spiel ständig weiterentwickeln und darauf hören, was die Trainer einem mitgeben. Man muss sich aber auch selbst reflektieren, was man noch besser machen kann. Dieser Prozess hört nicht auf und geht immer weiter.

Sie sind mit der zweiten Mannschaft des BVB 2021 Regionalliga-Meister geworden und zwischen Bundesliga und 3. Liga gependelt. Konnten Sie diesen Wechsel zwischen den Ligen gut verkraften?

Knauff: Wenn ich bei den Profis wenig gespielt habe, dann habe ich in der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt. Ich will immer spielen und entwickle mich mit jedem Spiel weiter – egal ob in der Bundesliga, 3. Liga oder in der Regionalliga ist. Ich habe viele Regionalligaspiele gemacht, die mir in meiner Entwicklung geholfen haben. Das ist eine andere Art von Fußball. Je mehr Spiele man in unterschiedlichen Ligen macht, desto mehr bringt es einen weiter. Man kann überall für sich etwas herausziehen.

Gab es eigentlich Kontakt zu ihrem alten Trainer Edin Terzic nach dessen Rückkehr als BVB-Trainer?

Knauff: Er hat mich nach dem Europapokalsieg angerufen und mir gratuliert. Das hat mich sehr gefreut. Wir sind in einem guten Austausch. Aber ich habe eine anderthalbjährige Leihe und spiele die nächste Saison noch in Frankfurt. Daran hat sich nichts geändert.

Was ist das Faszinierende an Eintracht Frankfurt?

Knauff: Man hat es an der gesamten Europapokalreise gesehen, wie viele Fans und Leute mit dem Verein mitfiebern. Die Fans erzeugen mit dieser Unterstützung und dieser Stimmung das Gefühl, dass wir etwas Außergewöhnliches erreichen können. Umso schöner, dass wir am Ende der Saison mit einem Titel dastehen, mit dem die Mannschaft den Fans etwas zurückgibt. Ich freue mich nun extrem auf das nächste Jahr, auf die Champions League mit Frankfurt – mit diesen Fans.

Können Sie sich vorstellen, dauerhaft in Frankfurt zu spielen?

Knauff: Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich bin noch ein Jahr ausgeliehen und habe danach noch ein Jahr Vertrag in Dortmund. Über alles andere mache ich mir noch gar keine Gedanken.

Sie sind nun mit der U21 unterwegs. Hat sich Ihr Standing nach dem Gewinn der Europa League innerhalb des Teams verändert?

Knauff: Nein. Ich kenne die Jungs schon lange. Natürlich beglückwünscht jeder einen oder ab und zu macht mal einer einen Spruch. Ich freue mich, bei der U21 zu sein und die Jungs wiederzusehen. Wir gehen jetzt die letzten Spiele an, wollen uns für die EM qualifizieren und damit eine sehr schöne Saison mit einem guten Abschluss zu Ende bringen.

Für wie stark halten Sie den U-21-Jahrgang?

Knauff: Die Mannschaft hat eine extrem hohe Qualität. Das hat man in den letzten Spielen und an den Ergebnissen gesehen. Wir brauchen zwei Spieltage vor Schluss noch einen Punkt für die Qualifikation. Die Gruppe war nicht einfach mit starken Gegnern wie Polen und Israel. Sie haben uns viel abverlangt in intensiven Spielen. Es ist umso schöner, dass wir so gut durchgekommen sind.

Was haben Sie sich für die letzten beiden Spiele vorgenommen?

Knauff: Jetzt wollen wir den Gruppensieg. Und dann bin ich mir sicher, dass wir bei der EM gute Karten haben.