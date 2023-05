Andersen gewinnt Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt

Frankfurt/Main. Nach etwa 204 Kilometern siegte der zweimalige Tour-de-France-Etappengewinner bei dem WorldTour-Rennen am 1. Mai vor der Alten Oper in Frankfurt im Sprint einer zehnköpfigen Ausreißergruppe vor dem Österreicher Patrick Konrad und dem Italiener Alessandro Fedeli.

Durch die auf 3000 Höhenmeter aufgestockte Strecke gehörten überwiegend bergfeste Fahrer zur Spitzengruppe im Ziel. Das Hauptfeld kam nicht mehr entscheidend heran. Bester Deutscher am Maifeiertag war Georg Steinhauser auf Platz sechs.

Der deutsche Meister Nils Politt, Vorjahressieger Sam Bennett und die deutschen Ex-Gewinner John Degenkolb (2011) sowie Pascal Ackermann (2019) gingen leer aus und kamen nicht in die Nähe des Podiums. Knapp 100 Kilometer vor dem Ziel stürzte der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann und beendete das Rennen vorzeitig.

Die Strecke führte die Topfahrer in diesem Jahr zweimal auf den Feldberg. Insgesamt wurde es den Sprintern am Tag der Arbeit durch die vielen Höhenmeter schwerer gemacht als in den vergangenen Jahren.