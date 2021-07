Amiri „schon aufgeregt“

Yokohama. Die Vorfreude auf den Olympia-Auftakt gegen Brasilien war Nadiem Amiri trotz Corona-Maske anzusehen. „Direkt zum ersten Spiel so ein Kracher, ich glaube, da ist jeder Fußballer heiß drauf“, sagte der deutsche Nationalspieler auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Yokohama und gestand: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch jetzt schon aufgeregt bin“. Vor allem der olympische Spirit, den die Mannschaft beim Besuch des Athleten-Dorfes am Dienstag aufsaugen konnte, habe noch mehr Vorfreude vermittelt, ergänzte Trainer Stefan Kuntz einen Tag vor der Neuauflage des Olympia-Finals von Rio.

Das Ziel der DFB-Auswahl für die Spiele ist klar: „Es gibt keine Steigerung zur Silbermedaille außer die Goldmedaille“, sagte Routinier Max Kruse. Ohne dieses Ziel brauche das Team gar nicht erst antreten. Arne Maier von Hertha versprach für Olympia eine freche deutsche Mannschaft, „die sehr viel Spielfreude mitbringen wird, aber auch in den Zweikämpfen konsequent ist.“

Ob die Mannschaft das Versprechen einhält, wird sich erstmals am Donnerstag zeigen, wenn es zum Auftakt gegen den wohl schwerstmöglichen Gegner geht (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Anschließend trifft die DFB-Auswahl in Saudi-Arabien und der Elfenbeinküste auf vermeintlich schwächere Teams. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Spanien kommen, das sechs Spieler aus dem EM-Kader mit dabei hat. „Was die Einzelqualität der Spieler anbelangt, ist Brasilien zusammen mit Spanien für mich der Turnierfavorit“, sagte Kuntz.

Brasilien mit Bundesliga-Profis

In Matheus Cunha (Hertha BSC), Reinier (Borussia Dortmund) und Paulinho (Bayer Leverkusen) stehen bei Brasilien drei Bekannte aus der Bundesliga im Kader. „Man hat schon beim Schreiben gemerkt, dass eine gewisse Spannung da ist“, sagte Amiri auf die Frage, ob er mit seinem Vereinskollegen Paulinho schon in Kontakt gewesen sei. dpa

