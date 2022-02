Alte und neue Wege der Verständigung

An Freundlichkeit mangelt es nicht. Die jungen Chinesinnen und Chinesen lächeln viel, sie verbeugen sich höflich und sind immer guter Laune. Das hilft – im ersten Moment. Wenn es aber Hilfe braucht und die sprachliche Verständigung scheitert, kann es nervig werden. Englisch ist in China nicht weit verbreitet. Es gibt nur wenige freiwillige Helfer rund um diese Olympischen Spiele, mit denen eine Unterhaltung möglich ist. Wenn es nicht mehr weitergeht, kommt eine tragbare Übersetzungshilfe zum Einsatz. Natürlich vollständig eingepackt in eine Plastikhülle, aus Angst vor Omikron. Frage auf Englisch reinsprechen, die Antwort wird wenig später auch auf Englisch angezeigt. Kann klappen, muss es aber nicht immer.

Wenn es nur um die Zuteilung eines mobilen Heizkörpers geht, was bei minus 17 Grad und eines nur wenig beheizten Hotelzimmers durchaus sinnvoll ist, kann das noch funktionieren, scheitert aber spätestens bei größeren technischen Problemen. Wenn etwa das drahtlose Internet nicht funktioniert. Das Bemühen ist den vermeintlichen Experten nicht abzusprechen. Plötzlich stehen vier Chinesen um einen herum, sie reden viel, das meiste auf Chinesisch – am Ende ohne Erfolg. Verbindung ins Internet weiter unmöglich. „Wait a minute“, also kurz Geduld haben, diesen Satz können die meisten auf Englisch. Aus einer Minute aber kann schnell eine Stunde werden. Oder mehr. Immerhin verlieren sie ihr Lachen nicht.

Irgendwann aber ist auch das Problem der Internetverbindung gelöst. Mittlerweile ist die dritte Schicht an freiwilligen Helfern an der Arbeit. Sie haben das Problem gelöst, einer konnte tatsächlich auch recht verständlich englisch sprechen. Am Ende hat es nicht einmal die Übersetzungshilfe per Computer gebraucht.

