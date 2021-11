Alte Spitze beschädigt DOSB massiv

Düsseldorf. Bereits zum Auftakt des Wahlkampfs hat der erste der drei Anwärter für die Nachfolge von DOSB-Chef Alfons Hörmann seine Kandidatur aufgegeben. Inmitten neuer Vorwürfe gegen die scheidenden Bosse des Dachverbands erklärte CSU-Politiker Stephan Mayer seinen überraschenden Verzicht am Sonntag in Düsseldorf bei einer Konferenz der Mitgliedsverbände des Deutschen Olympischen Sportbunds. „Das ist aus seiner Sicht sicher die richtige Entscheidung. Und die ganzen Gräben, die sich hier aufgetan haben, haben entscheidend dazu beigetragen, dass er seine Kandidatur zurückgezogen hat“, sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon-Union.

Stephan Mayer nannte keine Gründe für seinen Verzicht. © dpa

Mayer sollte eigentlich wie seine Mitbewerber Claudia Bokel und Thomas Weikert den Teilorganisationen seine Pläne für einen Neuanfang beim tief zerrissenen DOSB erläutern. Die jüngsten Erschütterungen um seinen CSU-Parteifreund Hörmann – bei dem am Sonntag trotz dreifacher Impfung eine Corona-Infektion festgestellt wurde – und Vorstandschefin Claudia Rücker sorgten aber wohl für ein Umdenken. Erst am Vortag hatten drei Vorstände die DOSB-Mitarbeiter informiert, dass Hörmann und Rücker gegen einen Vorstandsbeschluss verstoßen hätten. Die immer neuen Erschütterungen und offensichtlichen Zerwürfnisse im Dachverband wirken als schwere Hypothek für einen Neustart. „Das wird eine schwierige Aufgabe sein, jetzt diese Dinge zurechtzurücken“, sagte der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Der 62-Jährige hatte im Auftrag des DOSB mit einer Findungskommission das Kandidaten-Trio für das Präsidenten-Amt nominiert, das am 4. Dezember in Weimar neu besetzt werden soll. Neben Mayer sah das Gremium Fechterbund-Chefin Bokel und den noch amtierenden Tischtennis-Weltverbandspräsidenten Weikert als geeignete Kandidaten für den Spitzenposten an. Doch der Bundestagsabgeordnete Mayer, derzeit noch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium auf Abruf, überlegte es sich schnell anders und verließ die Konferenz nach knapp zwei Stunden kommentarlos.

Enorme Vertrauenskrise

Wie schwer das Erbe beim DOSB ist, war in den Tagen vor dem Schaulaufen der Bewerber in Düsseldorf einmal mehr deutlich geworden. In ihrem Schreiben offenbarten Leistungssport-Vorstand Dirk Schimmelpfennig, Sportjugend-Geschäftsführerin Christina Gassner und Finanzvorstand Thomas Arnold den Riss in der Verbandsspitze. Über das juristische Vorgehen gegen das frühere Vorstandsmitglied Karin Fehres seien sie „nicht oder nicht vollständig informiert sowie in wesentliche Entscheidungen nicht eingebunden“ gewesen.

Wenige Tage zuvor war bekanntgeworden, dass Rücker und Hörmann unter Androhung einer Strafanzeige und Zivilklage Fehres aufgefordert hatten, sich als Verfasserin einer anonymen Mail vom 6. Mai zu bekennen. Fehres hatte den Vorwurf der Urheberschaft als „absurd und haltlos“ zurückgewiesen.

Einen „erhebliche Schaden“ durch die Brief-Affäre für den DOSB und den deutschen Sport hatten Hörmann und Rücker schon vor den neuen Enthüllungen festgestellt. Wie sie den von ihnen angekündigten „geordneten Übergang“ bewerkstelligen wollen, erscheint nach den jüngsten Ereignissen fraglicher denn je. Es brauche beim DOSB wieder die „Werte des Sports, aufeinander zuzugehen statt aufeinander loszugehen“, mahnte Wulff.

Die Vertrauenskrise trifft den DOSB zur Unzeit. Die umstrittene Reform des Spitzensports ist nicht abgeschlossen, die Sommerspiele von Tokio waren enttäuschend. Der Amateur- und Breitensport ächzt unter den Folgen der Corona-Krise. Mit einer neuen Bundesregierung muss über Unterstützung und Fördergelder verhandelt werden. dpa