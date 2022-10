Alles unter Kontrolle

Pilsen. Erst konsequent, dann nachlässig: Im kleinsten Stadion dieser Champions-League-Saison hat der FC Bayern gegen Sparringspartner Viktoria Pilsen beim 4:2 (4:0) nur in der ersten Halbzeit wieder große Tor-Lust und konzentrierten Fußball gezeigt. Eine Woche nach dem 5:0 in München gewann der in Europas Fußball-Königsklasse weiter makellose deutsche Meister vor den rund 11 326 Zuschauern in der ausverkauften Doosan Arena am Ende nur mit zwei Toren Vorsprung.

Müller verletzt raus

Auf dem Weg ins frühzeitig gebuchte Achtelfinale stach beim vierten Sieg im vierten Spiel Leon Goretzka heraus. Der dynamische Nationalspieler bejubelte seinen ersten Doppelpack in der Champions League (25./35. Minute). Davor trafen Sadio Mané nach Doppelpass mit Goretzka (10.) sowie Thomas Müller (14.), der trotzdem keine Freude an seiner Rückkehr nach einer Corona-Infektion hatte. Der 33 Jahre Angreifer musste nach seiner Vorlage zum 3:0 von Goretzka angeschlagen vom Platz.

Flott verschwand der Kapitän in die Kabine, das Wort „Scheiße“ auf den Lippen. Offenbar hatte er Probleme am linken Fuß. dpa