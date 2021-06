Alle Hoffnungen ruhen auf Lewandowski

St. Petersburg. Die anfängliche Skepsis war schon in Untergangsstimmung übergegangen – doch ein einziges Tor von Robert Lewandowski hat den Polen den Stolz auf ihre Fußballer zurückgegeben. „Die Hoffnung beim Volk ist wieder geweckt“, schrieb die „Gazeta Wyborcza“ vor dem Gruppenfinale gegen Schweden. „Ganz Polen wird an die Mannschaft glauben und mit ihr fiebern.“ Die Sportzeitung „Przeglad Sportowy“ sah ein „Erwachen“ und schrieb: „Das ist nicht nur Polen, das ist Polen mit Lewandowski. Die Schweden fangen schon an, sich ein bisschen zu fürchten.“

Den Skandinaviern kann das Getöse herzlich egal sein. Sie sind auch ohne den verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Für die Polen geht es laut „Przeglad Sportowy“ an diesem Mittwoch (18 Uhr/Magenta TV) in St. Petersburg hingegen „nicht um die Ehre. Sondern um alles.“ Streng genommen gibt es nur zwei Dinge, die für die Polen sprechen: Die Tatsache, dass die Schweden weiter sind. Und eben Lewandowski. Der Weltfußballer ist mit drei Toren jetzt auch Polens EM-Rekordtorschütze. Bei einem Vorrunden-Aus wäre das neben all seinen Titeln mit dem FC Bayern und persönlichen Auszeichnungen die kleinste Randnotiz in der Bilanz des 32-Jährigen.

Alle Statistiken sprechen gegen die Polen: Sie gehen als Gruppenletzter in das entscheidende Spiel, haben von den letzten neun Partien nur eine gegen Andorra gewonnen und die Schweden sind auch noch ein Angstgegner. Seit einem 2:0 am dritten Geburtstag von Lewandowski 1991 ist Polen gegen die Drei-Kronen-Auswahl in sieben Spielen sieglos geblieben. Zudem hat Schweden bei dieser EM noch kein Gegentor kassiert. dpa