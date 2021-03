Atlanta. Trotz seiner Kritik an einem NBA-All-Star-Spiel inmitten der Corona-Pandemie hatte Superstar LeBron James dann doch richtig Spaß. Der Basketball-Profi der Los Angeles Lakers verbuchte in Atlanta mit dem 170:150 gegen Team Durant den vierten Sieg in seinem vierten Spiel als Kapitän einer All-Star-Mannschaft – und feierte vor allem das Zusammenspiel mit Stephen Curry von den Golden State Warriors. „Das war das erste Mal, dass ich mit Steph in einem Team war und es war eine Ehre“, sagte James. Noch während der überragende Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks als wertvollster Spieler der All-Star-Partie ausgezeichnet und damit für die 35 Punkte und eine perfekte Quote von 16 Treffern bei 16 Würfen geehrt wurde, war James bereits geduscht zu seiner Pressekonferenz erschienen. „Alles in allem würde ich sagen, dass die Liga einen guten Job gemacht hat. “, sagte James. dpa