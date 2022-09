US Open Alcaraz schlägt Sinner in historischem Viertelfinal-Krimi

Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz hat bei den US Open in New York nach einem Fünfsatzkrimi das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere erreicht. Der 19-Jährige setzte sich in einem hochklassigen Match gegen den Italiener Jannik Sinner (21) mit 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5 und 6:3 durch.