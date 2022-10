Akrobat mit Torinstinkt

Freiburg. Der Rückwärtssalto ist Daniel-Kofi Kyerehs absolutes Markenzeichen. Nur allzu gerne würden die Fans des SC Freiburg den akrobatischen Torjubel des Neuzugangs auch am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) wieder sehen, wenn der Sport-Club in der Europa League beim FC Nantes den nächsten Schritt in Richtung Gruppensieg machen möchte. Ob’s dazu kommt, wird sich noch zeigen. Das Abschlusstraining der Breisgauer am Mittwoch musste Kyereh auslassen. Mit in den Flieger nach Frankreich stieg er trotzdem.

Zunächst von Blessuren behindert

Schon in der Vorbereitung hatten ihn kleinere Blessuren behindert. Zuletzt startete Kyereh aber durch. In den vergangenen drei Pflichtspielen erzielte der 26-Jährige jeweils ein Tor für den wettbewerbsübergreifend seit zehn Partien ungeschlagenen Fußball-Bundesligisten. Seine beliebte Show-Einlage zeigte er beim SC bisher aber nur auf europäischer Bühne.

Dort thronen die Freiburger vor dem vierten Spieltag ohne Punktverlust auf dem ersten Platz der Gruppe G. „So wie es aussieht, ist der Gruppensieg möglich“, sagt Kyereh,. „Um das zu schaffen, müssen wir auch die restlichen drei Spiele so konzentriert und engagiert angehen.“ Dann sei alles möglich, meint der Nationalspieler Ghanas.

Ganz so euphorisch ist sein häufig mahnender Trainer Christian Streich, der beim Rückspiel gegen Frankreichs Pokalsieger nach überstandener Corona-Erkrankung an die Seitenlinie zurückkehren wird, nicht. Einbrüche und Rückschläge werden kommen, glaubt der 57-Jährige mit Blick auf die vielen kräftezehrenden Partien bis zur WM-Pause Mitte November.

Dennoch stellte Streich die Startelf zuletzt sechsmal nacheinander nicht um. „Ich habe das Gefühl, dass es von Woche zu Woche besser wird, weil wir uns auf dem Platz immer besser verstehen“, sagt Kyereh, der am Mittwoch vor dem Abflug beim Physiotherapeuten weilte. Sollte er oder ein anderer Spieler mal ausfallen, habe Kyereh „aber auch keine Sorgen, wenn mal jemand anderes spielt. Auch über die elf Spieler hinaus haben wir eine gute Truppe“.

Signal an die Konkurrenz

Kyerehs Verpflichtung war und ist auch ein Signal an die Konkurrenz. Entschied sich der eine oder andere vom SC umworbene Profi in der Vergangenheit noch für einen Wechsel nach Mainz oder Mönchengladbach, konnten die Bosse um Sportdirektor Klemens Hartenbach und Sportvorstand Jochen Saier den Offensivmann, der für Zweitligist FC St. Pauli vorige Saison 13 Pflichtspiel-Tore erzielte, von einem Engagement im Breisgau überzeugen.

Dort fühlt er sich offensichtlich wohl. Der Flick-Flack-Überschlag, mit dem er seine Treffer zelebriert, unterstreicht das. „Viel besser geht der Salto nicht“, sagt Kyereh. Kunstturner könnten es zwar besser, „aber für mich ist diese Ausführung das höchste der Gefühle.“

An Glücksgefühlen mangelt es den Freiburgern in diesen Tagen aber ohnehin nicht. In der Liga sind sie erster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Union Berlin.

Im DFB-Pokal sind sie im Duell mit Kyerehs Ex-Club St. Pauli kommende Woche klar favorisiert. Und in der Europa League kann der SC in Nantes nun schon den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen – und Kyereh im Optimalfall wieder zu seinem sehenswerten akrobatischen Torjubel abheben. dpa