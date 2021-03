Mannheim. Mannheim. Der siebte Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga ist unter Dach und Fach - und mit Sean Collins kommt wie vermeldet ein weiterer Angreifer: Es läuft für die Adler Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross schlug am Montag zunächst die Nürnberg Ice Tigers in der SAP Arena mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0), danach bestätigte der Club die Collins-Verpflichtung. Der Mittelstürmer kommt vom chinesischen Club Kunlun Red Star aus der osteuropäischen Topliga KHL und unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende. Am Dienstagabend wird der 32-jährige Kanadier in Mannheim erwartet.

Die Partie gegen den Tabellenletzten der DEL-Südgruppe entwickelte sich für den souveränen Spitzenreiter zu einem harten Stück Arbeit. Das sah auch Sinan Akdag so, der die Adler mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße führte: „Den Erfolg nehmen wir gerne mit. Und ab und zu treffe ich halt auch mal“, flachste der Verteidiger, der nicht gerade fürs Toreschießen berühmt ist.

Sinan Akdag (l.) und Denis Reul feiern das wichtige Tor zur 3:2-Führung gegen Nürnberg. © Sörli Binder

Gross stand zwar das gleiche Personal zur Verfügung wie beim 4:3-Sieg fünf Tage zuvor gegen denselben Gegner, zwei Verteidigerpaare stellte der Coach aber neu zusammen: Craig Schira rückte an die Seite von Mark Katic, Björn Krupp spielte mit Thomas Larkin. Eines änderte sich jedoch nicht: Erneut waren die Adler das läuferisch bessere, das wachere und engagiertere Team. Nach 40 Sekunden prüfte David Wolf die Reflexe des Nürnberger Torhüters Niklas Treutle, Jason Bast versuchte es mit der Rückhand (2.), Matthias Plachta verfehlte das lange Eck nur ganz knapp (4.). Mit einem Gedankenblitz leitete Katic die verdiente Mannheimer Führung ein. Wie ein Hochgeschwindigkeitszug düste er an den Ice Tigers vorbei hinter den Kasten, legte die Scheibe im letzten Moment aber noch entgegen seiner Laufrichtung vors Tor. Markus Eisenschmid zog direkt ab, Treutle sah den Puck erst, als dieser schon im Netz zappelte - 1:0 (9.). „Das war zu 80 Prozent sein Ding“, lobte der Torschütze den Vorlagengeber.

Reul wirft alles in die Waagschale

Im Duell des Spitzenreiters gegen das Schlusslicht, das wegen muskulärer Probleme auf den Mannheimer Meisterstürmer Luke Adam verzichten musste, wollten die Adler aber mal gar nichts anbrennen lassen. In der neutralen Zone teilte Denis Reul einen knallharten Check gegen Max Kislinger aus (11.), auch Krupp ging den Franken das eine oder andere Mal unter die Haut. In der Offensive fand Nürnberg nicht statt - und kam aus dem Nichts doch zum Ausgleich. In der Vorwärtsbewegung sprang Wolf der Puck vom Schläger, Patrick Reimer schaltete blitzschnell um und legte quer zu Marcel Kurth. Larkin versuchte den Pass zwar noch zu verhindern, das gelang im allerdings nicht. Mit dem zweiten Nürnberger Torschuss glich Kurth die Partie zum 1:1 aus (18.).

Der Treffer gab den Franken Auftrieb, sie kamen mit einer ganz anderen Körpersprache nach der ersten Pause aus der Kabine. Brett Pollock ließ Krupp stehen, mit einer schnellen Bewegung zog er vors Tor und drückte die Scheibe mit dem Bauerntrick am überraschten Endras vorbei - auf einmal lagen die Adler zurück (22.). Die Nürnberger präsentierten sich wie ausgewechselt und profitierten davon, dass in der Mannheimer Defensive Chaos ausbrach. Endras pflückte den Schuss von Dane Fox aus dem Eck (25.), Tim Bender verzog (27.), auch Oliver Mebus scheiterte (32.). Statt mit zwei Toren zurück zu liegen, kamen die Adler mit einem Glücksschuss zum Ausgleich. Akdag hielt von der blauen Linie drauf, der abgefälschte Puck schlug hinter Treutle ein (36.). Es gab dennoch keine zwei Meinungen, dass das eines der schlechtesten Mannheimer Drittel war.

Besser wurde es nicht. Im Aufbau fehlte die Präzision. Im Bestreben, schnell umzuschalten, wurden die Adler hektisch, Nürnberg witterte seine Chance. In Überzahl scheiterte Patrick Reimer an Endras’ Schoner (50.). So schlug die Stunde von Akdag, der seinem ersten Saisontor das zweite folgen ließ. Der 31-Jährige umkurvte den Ice-Tigers-Käfig und schloss den Bauerntrick sehenswert mit dem 3:2 ab (54.). Im Powerplay bot sich den Nürnbergern die Gelegenheit, sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen - das Tor fiel auf der anderen Seite. Tommi Huhtalas Schuss konnte Treutle zwar noch abwehren, doch Taylor Leier besserte zum 4:2 nach (55.). Damit fand nicht nur die Adler-Erfolgsserie ihre Fortsetzung, sondern auch die persönliche des Kanadiers: Seit seinem Wechsel aus der tschechischen Liga Anfang Februar hat Leier in jedem Spiel für Mannheim gepunktet.

