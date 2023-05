Äußerungen aus England lassen Kroos vor Giganten-Duell kalt

Madrid. Vor dem Halbfinal-Kracher der Champions League gegen Manchester City lässt sich Toni Kroos von Titelverteidiger Real Madrid von abwertenden Äußerungen aus England nicht aus der Ruhe bringen.

«Vor einem Jahr hat es ja ähnliche Worte gegeben», sagte der deutsche Mittelfeldspieler in Madrid und erinnerte an den Halbfinal-Sieg in der Vorsaison über ManCity sowie den anschließenden Final-Triumph. «Niemand hat im vergangenen Jahr erwartet, dass wir gewinnen würden. Und das haben wir trotzdem», ergänzte der Fußball-Weltmeister von 2014 vor dem Hinspiel im Madrider Santiago Bernabéu.

Kroos bezog sich dabei unter anderem auf Aussagen von Wayne Rooney. Englands Ex-Nationalspieler hatte behauptet, das Team von Trainer Pep Guardiola werde Real im Halbfinale nicht nur ausschalten, sondern «zerstören». Solche Worte hätten keinen Einfluss auf die Haltung der Madrilenen, sagte Kroos, der inzwischen in Spanien fast immer auf Spanisch antwortet. «Sie haben uns auch nicht zusätzlich motiviert, denn man kann nicht motivierter sein als wir es sind.»

«Ich vertraue unserer Erfahrung»

Der Deutsche, der vor seinem Wechsel zu Real im Sommer 2014 beim FC Bayern ein Jahr lang unter dem jetzigen City-Coach Pep Guardiola gearbeitet hatte, betonte, man sehe beim Halbfinal-Gegner die Handschrift des spanischen Trainers. «Die Mannschaften von Pep spielen immer seinen Fußball. Ob bei Barça, bei den Bayern oder jetzt, man sieht immer, dass es eine Pep-Mannschaft ist.» Erling Haaland sei zudem gut ins Team integriert worden.

«Wenn man gegen eine solche Mannschaft spielt, die jedes Spiel drei oder vier Tore schießt, muss man natürlich wissen, wie man verteidigt», sagte der 33-Jährige schmunzelnd. Man müsse aber auch «angreifen und Tore schießen». Der Mittelfeldregisseur, dessen Vertragsverlängerung bei Real als ausgemachte Sache gilt, ist für das Halbfinale optimistisch: «Ich vertraue unserer Erfahrung.»

Real Madrid will diese Saison den 15. Champions-League-Titel holen. Für Kroos wäre es der sechste Königsklassen-Triumph insgesamt und der fünfte mit dem Verein aus der spanischen Hauptstadt. Einmal gewann er den Titel auch mit dem FC Bayern.