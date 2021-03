Mannheim. Für die Adler Mannheim stehen am Wochenende die letzten beiden Duelle in der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga an. Los geht es mit dem Duell beim Tabellendritten, dem ERC Ingolstadt. Wenn die Adler am Freitag (18.30 Uhr) bei den Panthern antreten, könnte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die nächste Vierer-Serie komplett machen. Gegen München hatten die Blau-Weiß-Roten alle

...