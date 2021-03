  Adler-Verteidiger Akdag steht im Rampenlicht

Mannheim. Die Rolle, die Sinan Akdag übernahm, war für ihn eine relativ ungewohnte. Die Jobbeschreibung des Verteidigers liest sich so: In der Defensive sicher stehen, mit guten Aufbaupässen Angriffe einleiten. Für besondere Momente oder siegbringende Aktionen sind im tiefbesetzten Kader der Adler Mannheim andere zuständig - eigentlich. Es gibt aber Ausnahmen von der Regel, wie am Montag. Der Spitzenreiter der Südgruppe in der Deutschen Eishockey Liga zeigte gegen Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers vor allem im zweiten Drittel keine gute Leistung, am Ende stand mit dem 4:2 jedoch der siebte Sieg in Serie fest - und daran hatte Akdag entscheidenden Anteil.

„Manchmal treffe ich halt auch einmal“, flachste der 31-Jährige, der aus einem verdienten 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung machte. Bei seinem ersten Saisontor hatte er noch Glück, dass Daniel Schmölz seinen Schlagschuss unhaltbar für Torhüter Niklas Treutle abfälschte (36.), das 3:2 war eine Willensleistung: Akdag umkurvte den Nürnberger Kasten, machte sich ganz lang und drückte den Puck ins Netz (54.). „Gerade der Ausgleichstreffer war sehr wichtig, weil die Ice Tigers in diesem Drittel echt besser waren“, konstatierte der Abwehrspieler, der vor drei Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Silber gewann.

Ungewohnte Rolle: Adler-Verteidiger Sinan Akdag glänzte im Duell mit Nürnberg als zweifacher Torschütze. © Sörli Binder

Hartnäckige Rückenbeschwerden

Nach einem dominanten Auftakt und dem 1:0 von Markus Eisenschmid, der eine geniale Vorarbeit von Mark Katic verwertete (9.), bauten die Adler nach Marcel Kurths Ausgleich (18.) ab. Der zweite Abschnitt gefiel Pavel Gross gar nicht. „Positiv war nur, dass wir da mit einem 2:2 rausgegangen sind“, sagte der Adler-Trainer und kritisierte: „Wir sind aus der Kabine gekommen und haben wohl gedacht, dass wir den Sieg geschenkt bekommen. Wir sind rumgelaufen wie Kinder.“

In dieser Phase liefen die Mannheimer nur hinterher. Björn Krupp musste Brett Pollock ziehen lassen, der Dennis Endras zur Nürnberger Führung überwand (22.). Die Adler schwammen, sie schwammen sich aber nicht frei. In der eigenen Zone brach teilweise das Chaos aus, an einen geordneten Spielaufbau war nicht zu denken - bis Akdag einfach mal draufhielt. „Ja, das war unsere Schwächephase“, gab er zu, „aber selbst Bayern München tut sich ab und zu schwer. Im letzten Drittel haben wir wieder Gas gegeben und in Unterzahl super gespielt.“ In den drei Situationen mit einem Mann weniger auf dem Eis kassierte der Tabellenführer nicht nur keinen Treffer, sondern sorgte mit dem 4:2 von Taylor Leier (55.) sogar für die Entscheidung. Frank Fischöder, der langjährige Jungadler-Trainer, der seit dieser Saison bei den Ice Tigers an der Bande steht, war entsprechend enttäuscht: „Wir haben uns 55 Minuten lang gut gewehrt, die letzten fünf haben aber wehgetan.“

„Belohnung für Schufterei“

So durfte Akdag zufrieden feststellen, dass er wieder ganz der Alte ist. Wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden hatte er die ersten zwölf Saisonspiele verpasst. Eine schöne Zeit war die Reha nicht, doch der 31-Jährige biss sich durch. „Meine beiden Tore waren wie eine kleine Belohnung für die ganze Schufterei“, sagte Akdag, der nicht nur seinem Reihenkollegen Denis Reul dankte, der ihm bei der Rückkehr geholfen habe, sondern auch seiner Frau: „Sie musste mich ja aushalten.“

Seit dem späten Montagabend ist nun auch klar, dass Sean Collins wie berichtet das Adler-Team komplettieren wird. Der 32-jährige Kanadier kommt bis zum Saisonende vom chinesischen Club Kunlun Red aus der multinationalen KHL und wird eventuell nächsten Montag gegen München debütieren. „Wir wollten den bestmöglichen Spieler haben. Dass es ein Mittelstürmer geworden ist, freut mich umso mehr“, sagte Gross über den neuen Mann, den die Adler schon länger auf dem Schirm haben: „ Sean ist ein schlauer Spieler mit einer guten Arbeitseinstellung, vom Typ liegt er zwischen dem Kölner James Sheppard und unserem Andrew Desjardins.“