Markus Hännikäinen wird in der nächsten Saison nicht zu den Adlern Mannheim in die Deutsche Eishockey Liga zurückkehren. Der finnische Außenstürmer absolvierte in der vergangenen Spielzeit 23 Partien für die Blau-Weiß-Roten (3 Tore, 6 Vorlagen) und unterzeichnete nun einen Vertrag beim schwedischen Club Linköping HC.

Die Adler hatten sich zuletzt offen für eine Vertragsverlängerung mit

...