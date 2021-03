Die zweite Saisonphase in der Deutschen Eishockey Liga hat es in sich. 14 Spiele in 28 Tagen? Da ist es wichtig, die Belastung richtig zu dosieren. Insofern kommt es den Adlern Mannheim gelegen, dass Joonas Lehtivuori wieder einsatzfähig ist. Der finnische Abwehrspieler hatte sich Mitte Februar beim 4:1-Erfolg gegen den ERC Ingolstadt eine Beinverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen.

