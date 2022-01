Adler-Spiel am Freitag steht auf der Kippe

Mannheim. Seit der 1:2-Niederlage in Straubing am 19. Januar haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga keine Partie mehr bestritten. Ob sie an diesem Freitag in den Spielbetrieb zurückkehren, wird erst kurzfristig entschieden. Die Adler hatten zwar am Mittwoch darüber informiert, dass ihnen nach dem Corona-Ausbruch Anfang der Woche eine spielfähige Mannschaft zur Verfügung steht (mindestens zehn Feldspieler und ein Torhüter). Es ist aber unklar, ob dies auch auf die Mannschaft der Nürnberg Ice Tigers zutrifft, bei der die Mannheimer am Abend antreten sollen. Wegen der hohen Auslastung des Labors erhalten die ebenfalls coronagebeutelten Franken erst am Freitag die neuen Testergebnisse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1