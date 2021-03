  Adler sind sich mit Fleißarbeiter Krämmer einig

Mannheim. Die Frage war nicht ob, sondern wann die Adler Mannheim die Verlängerung mit Nico Krämmer (Bild) bekanntgeben würden. Am Mittwoch war es soweit - der 28-Jährige stürmt auch in den kommenden beiden Jahren für die Blau-Weiß-Roten. „Es gab nichts nachzudenken. Wir waren uns eigentlich schon seit geraumer Zeit einig, nur die wirtschaftliche Situation hat alles ein bisschen in die Länge gezogen“, erklärt Manager Jan-Axel Alavaara gegenüber dieser Redaktion die Hintergründe der Vertragsgespräche. „Ich bin sehr froh, dass wir eine Lösung gefunden haben. Nico kannst Du eigentlich nur mit einem Ausländer ersetzen“, verdeutlicht Alavaara die Qualitäten des 28-Jährigen, der seit 2018 das Trikot mit dem Adler auf der Brust trägt.

Seitdem hat er eine starke Entwicklung hingelegt. „Nico blockt Schüsse, er haut seinen Körper rein, will immer sein Bestes geben und der Mannschaft helfen“, zählt der Manager die Qualitäten des Flügelstürmers auf. In dieser Saison hat Krämmer bislang in 20 Partien sechs Tore erzielt und sieben weitere vorbereitet.

Mehr als Tore und Vorlagen

Doch wie wichtig der Linksschütze für die Adler ist, lässt sich eben nicht an erster Stelle an Treffern und Assists festmachen. „Nicos Leistungskurve zeigt Jahr für Jahr nach oben. Er kommt jeden Tag mit der Einstellung in die SAP Arena, sich verbessern zu wollen. Er hat sich mit viel Fleiß körperlich, aber auch mental stark entwickelt, ist sich für keine Arbeit zu schade und gibt auf beiden Seiten des Eises immer alles“, nennt Alavaara weitere Gründe für die Vertragsverlängerung. „In den letzten Jahren hat sich in Mannheim einiges entwickelt. Außerdem fühle ich mich mit meiner jungen Familie hier sehr wohl. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren genauso erfolgreich sein werden wie zuletzt“, äußert sich Krämmer in einer Pressemitteilung zu seinem Verbleib.

Vorsichtig optimistisch ist Alavaara bei zwei anderen Personalien: „Wir hoffen, dass Stefan Loibl ziemlich schnell zurückkommt. Optimal wäre es, wenn es schon am Samstag gegen Straubing klappen würde.“ Der Stürmer, der wegen einer Armverletzung dann knapp drei Wochen aussetzen musste, käme pünktlich gegen seinen Ex-Club zu seinem Comeback. Und sollte mit den Papieren alles klappen und der entscheidende Corona-Test negativ ausfallen, würde Neuverpflichtung Sean Collins bereits am Montag gegen München seine Premiere feiern. „Wir haben in diesen Transfer viel Zeit und Mühe gesteckt“, so Alavaara. Bild: AS Sportfoto/Sörli Binder