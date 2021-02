  Adler setzen gegen Nürnberg ihren Willen durch

Mannheim. Mannheim. Wer kennt sie nicht im Sport, Aussagen wie diese: „Jeder kann jeden schlagen“, „das wird ein harter Kampf“, „die Tabellenposition ist nicht entscheidend“. Dass diese Plattitüden dann doch ein Körnchen Wahrheit enthalten, das wurde am Mittwochabend klar, als die Adler Mannheim als Tabellenführer der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga in Nürnberg antraten. Die Franken sind abgeschlagen Schlusslicht, was die Truppe von Ex-Jungadler-Trainer Frank Fischöder nach einer mächtigen Durststrecke nun aber anzustacheln scheint. Denn die Ice Tigers verlangten den Blau-Weiß-Roten alles ab - mussten sich am Ende knapp mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) geschlagen geben.

Vor allem drei Gründe waren ausschlagend: die bessere Eingespieltheit, die härtere Kondition und die größere Gier. Der Start gehörte allerdings Nürnberg. Die Franken kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine. Selbst das Mannheims Top-Drei-Torjäger Matthias Plachta mit dem ersten richtigen Angriff gleich das 1:0 gelang (4.), schien die Ice Tigers nicht zu stören. Tyson McLellan glich nur 65 Sekunden später aus.

„Manche Spieler hatten Busbeine. Manche haben sie gefunden, andere haben sie bis zum Schluss nicht gefunden“, versuchte sich Adler-Trainer Pavel Gross in einer Erklärung für den schleppenden Beginn seiner Schützlinge. Der Coach sah bei seinem Team immer wieder Defizite: „Unsere Defensive könnte besser werden. Wir haben im ersten Drittel zwar nicht so viel abgegeben, auf einmal war aber - Batsch - das Gegentor da. Da hatten wir die Scheibe geblockt, sie kam aber trotzdem zum Gegner und es steht 1:1.“

Mit zunehmender Spieldauer kamen die Adler zwar besser in Tritt, den nächsten Treffer setzten jedoch die Nürnberger. Dane Fox hatte das Getümmel vor Mannheims Torhüter Dennis Endras genutzt, ihm war die Sicht genommen. Und plötzlich führte der Außenseiter (23.). „Beim zweiten Gegentor müssen wir die Scheibe besser klären“, befand Gross knapp. Er stellte jedoch auch fest: „Die Jungs haben einen Weg gefunden, um zu gewinnen.“

Schwache erste Hälfte

Dabei marschierte vor allem die Reihe mit Plachta, Ben Smith und David Wolf. „Wir sind als Mannschaft nicht so gut aus der Kabine gekommen. Da wollte unsere Reihe vorangehen und einfach Scheiben zum Tor bringen“, erklärte Wolf. Den Ausgleich erzielte Taylor Leier (38.), Wolf setzte mit dem 3:2 noch vor der Pause ein weiteres wichtiges Statement. So sah es auch der 31-Jährige. „Ab der Hälfte des Spiels haben wir gezeigt, dass wir die Partie unbedingt drehen und gewinnen wollten“, erklärte der Stürmer. „Die Ice Tigers haben es uns alles andere als leicht gemacht, uns alles abverlangt. Ich bin sehr froh, dass wir mit einem Dreier die Heimreise antreten“, zollte Wolf den Franken Respekt.

Tommi Huhtala schlug in die gleiche Kerbe. „Das war wirklich ein harter Kampf. Das Umschaltspiel der Nürnberger war sehr gut, das ging sehr schnell. So haben sie zwei Tore geschossen“, sagte der Finne, der vier Wochen verletzt pausieren musste. „Wir haben einen Weg gefunden, um zu siegen. Manchmal gehören dazu ein paar dreckige Tore“, meinte der Stürmer vor allem Leiers Treffer und das 4:2 von Smith. Der Kapitän hatte die Scheibe über die Linie gedrückt, nachdem zuvor Wolf noch knapp gescheitert war. Zwar verkürzte McLellan noch auf 3:4, doch die Adler ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

Bereits am Montag (18.30 Uhr) kommt es in der SAP Arena zum erneuten und wohl letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Dann erwarten die Adler wieder „einen harten Kampf“.