Mannheim/Zug. Die Adler Mannheim haben gute Chancen, sich für das Achtelfinale in der Champions Hockey League (CHL) zu qualifizieren. Bei der Auslosung der Gruppenphase am Mittwochabend in Zürich erwischte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross den finnischen Meister Lukko Rauma, Lausanne HC aus der Schweiz sowie den britischen Club Cardiff Devils als Gegner in der Gruppe

...