Schwenningen/Mannheim. Die Erfolgsserie der Adler Mannheim ist gerissen. Beim Schlusslicht Schwenningen unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Gross nach neun Siegen in Folge mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). An Adler Torhüter Dennis Endras, der seinen 550. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga absolvierte, lag es nicht. Und Verteidiger Sinan Akdag, hätte sich seinen 32. Geburtstag auch anders

...