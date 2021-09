Adler Mannheim verlieren zum DEL-Auftakt

Köln (dpa) - Die Deutsche Eishockey-Liga ist mit ersten Überraschungen in die neue Spielzeit wieder mit Zuschauern gestartet.

Meister-Favorit Adler Mannheim verlor zum Auftakt 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) vor 3789 Zuschauern bei den Straubing Tigers. Aufsteiger Bietigheim Steelers errang im ersten DEL-Spiel überhaupt beim 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) gegen den ERC Ingolstadt den ersten Erfolg.

Die meisten Zuschauer strömten am ersten Spieltag zu den Kölner Haien. 9300 Anhänger sahen das 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg. Bereits am Donnerstag war die Saison mit dem 4:1 des EHC Red Bull München beim Meister Eisbären Berlin vor der Maximalkulisse von 6450 Zuschauern eröffnet worden. Anderthalb Jahre nach dem zuvor letzten DEL-Spiel mit Zuschauern sind in dieser Saison zum Auftakt zumindest teilweise in den Arenen wieder Fans zugelassen.

