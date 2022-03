Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler Mannheim siegen 6:1 beim Debüt von Trainer Bill Stewart

In Spiel eins unter dem neuen Adler-Headcoach Bill Stewart haben die Adler Mannheim am Mittwoch vor 6176 Zuschauern in der SAP Arena einen klaren 6:1-Heimsieg gegen die Krefeld Pinguine gefeiert, der für die Gäste den sportlichen Abstieg aus der DEL bedeutet.