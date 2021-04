Adler Mannheim schlagen stark zurück

Es musste eine Antwort kommen – und sie kam. Deutlicher hätte sie kaum ausfallen können. Die Adler Mannheim haben in der Play-off-Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers alles wieder auf null gestellt. Nach der knappen Auftaktniederlage am Dienstag meldete sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Donnerstag mit einem 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) eindrucksvoll zurück. Die Entscheidung über

...