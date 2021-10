Aus Thomas Larkin sprach eine Mischung aus Frust und Enttäuschung. „Wir haben nicht das gemacht, was wir hätten tun müssen, um zu gewinnen“, sagte der Verteidiger der Adler Mannheim nach der verdienten 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)-Niederlage bei den Iserlohn Roosters. Damit ging am Seilersee die Siegesserie der Blau-Weiß-Roten in der Deutschen Eishockey Liga zu Ende. Nach sechs Erfolgen am Stück stand

...