Diese Chance haben sich die Adler Mannheim nicht entgehen lassen. Gegen ein Rumpfteam der Iserlohn Roosters gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Mittwochabend vor 6897 Zuschauern in der SAP Arena ungefährdet mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1), in der Deutschen Eishockey Liga war es der neunte Erfolg in Serie.

„Diese Siegesserie wollen wir fortsetzen“, erklärte Rückkehrer Jordan Szwarz.

...