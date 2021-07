Adler Mannheim feiern Wiedervereinigung mit ihren Fans

Mannheim. Eine ganze Saison lang waren die Fans der Adler Mannheim außen vor. Bei keinem einzigen Spiel durften sie infolge der Corona-Pandemie in die SAP Arena. Am Freitag feierte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga 509 Tage nach der bisher letzten Partie vor Zuschauern im März 2020 Wiedervereinigung mit seinen Anhängern, 1500 waren zur „Boys-Are-Back-In-Town“-Party gekommen. Die Fans nahmen nicht nur das neuformierte Team in Augenschein, sondern auch die neue Arbeitskleidung der Adler (v.l.: Matthias Plachta, David Wolf, Tim Wohlgemuth). Bei allen Varianten wurde das historische Mannheimer Stadtwappen in den Kragen integriert. Auf der Rückseite finden sich im Bereich der Schulter der Schriftzug „Für Mannheim“ sowie die sieben Meisterschaftssterne. cr

